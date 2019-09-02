Başakşehir açıkladı! Arda Turan'dan sürpriz Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretini kendi isteğiyle yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Başakşehir, Arda Turan'ın kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gittiğini açıkladı. Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde; "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir"

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