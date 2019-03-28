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Başak Koleji, Dünya Su Günü yarışmasına damga vurdu

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji, Dünya Su Günü yarışmalarında elde ettiği Ege Bölgesi ve Türkiye dereceleriyle Aydın’ın gururu oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 13:05
Başak Koleji, Dünya Su Günü yarışmasına damga vurdu

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji, Dünya Su Günü yarışmalarında elde ettiği Ege Bölgesi ve Türkiye dereceleriyle Aydın’ın gururu oldu.


22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kimseyi Geride Bırakmamak” konulu kompozisyon yarışmasında Başak Koleji 7. sınıf öğrencisi Işılay Torusdağ yazmış olduğu kompozisyonla Ege Bölge üçüncüsü olarak Aydın’ın gururu oldu.


Lüleburgaz Doğa Koleji ve Trakya Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Suyun Hayatımızdaki Önemi” temalı Dünya Su Günü Yarışması kapsamında, jüri değerlendirmesi sonucu toplamda 5 bin 600 başvurunun arasından derece alan öğrenciler belirlendi. Aydın Başak Koleji Ana Okulu öğrencisi Defne Demirtaş, ana sınıfı kategorisinde Türkiye İkincisi, Aydın Başak Koleji 2. sınıf öğrencisi Defne İlktürk ise ilkokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. doğa

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