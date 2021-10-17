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Siyaset Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı
Siyaset

Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın FOX TV’ye çıkarılıp cilalanması, ardından hakkında Cumhurbaşkanlığı Adaylığı dedikodularının ortaya atılması dikkat çekmişti. Söz konusu gelişmelerin, Başak Demirtaş’ın adaylığı için nabız yoklamak amacıyla yaşandığı netlik kazandı. Selahattin Demirtaş da, Başak Demirtaş’ın adaylığını işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 12:34:00 -
Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

6-7 Ekim olaylarından sorumlu olan, onlarca kişinin katili PKK’lı Selahattin Demirtaş, cezaevinden eşi Başak Demirtaş’ın adaylığı için işaret verdi. T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Demirtaş, eşine adaylık için destek verdi.

Sabuncu’nun, “Eşiniz hedef haline getirildiğinde ne hissettiniz? Ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak tartışıldığında?” sorusuna terörist Demirtaş şu cevabı verdi:

Tabii, Başak'ın aktif siyasete girip girmeyeceğine herkesten önce kendisi karar verir. Kararı ne olursa olsun, ben tüm gücümle yanında olur, onu desteklerim. Zaten Başak, benim gönlümün seçilmiş cumhurbaşkanı olduğu için ben gayet memnumum. Siz de onu veya bir kadını cumhurbaşkanı yapmak istiyorsanız bu hiç de zor değil. Seçmenlerin yüzde 50 + 1'i kadın zaten. Kadınlar kadın adaya oy verse erkek adaylar nal toplar. Yeter ki kadın dayanışması güçlü olsun ve kadın kadının kurdu değil, yurdu olsun. Başak dahil, milyonlarca yürekli kadının içinden illa ki ülkeyi yönetecek pırıl pırıl adaylar çıkar.

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