  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Başak Demirtaş’a hakaret eden şahıs hakkında flaş gelişme!

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan çirkin paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:51:00 -
Başak Demirtaş’a hakaret eden şahıs hakkında flaş gelişme!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyadan Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.Y. serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı