Baş provokatör Selo'dan 'provokasyon' uyarısı

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yine skandal bir açıklamaya imza attı. Yaptığı çağrıyla, Türkiye tarihinin en büyük provokasyonlarından biri olan ve 53 masum insanın katledildiği 6-8 Ekim Olayları'nın fitilini ateşleyen Demirtaş, şimdi kalkıp hiç utanmadan “provokasyon” uyarısı yaptı. Tutukluluğunun 5 yılı geride kalan Demirtaş’ın, yargıya da taşınan siyasi cinayet iddialarına ilişkin olarak, "Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir. Provokasyonun nereden, kimden, ne zaman, ne amaçla yapılacağını bilemezsiniz, adı üstünde provokasyon. Ancak halkın olası provokasyonlara karşı dikkatli, tedbirli ve duyarlı olmasını sağlamak, siyasi öncülerin görevidir tabii" demesini “pişkinlik” olarak nitelendiren kamuoyu, “İnsanda biraz utanma olur” diyerek “Kandil artığı”na tepki gösterdi.