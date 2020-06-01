Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, ’baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi olabilir?’ sorusunu yanıtladı.

Baş dönmesinin bir hastalık değil, başka hastalıkların semptomu olduğunu belirten Dr. Sedef Üre, “Baş dönmesi; dahili sorunlardan, KBB sorunlarına, nöroloji sorunlarına ve psikiyatrik hastalıklara kadar geniş bir yelpazesi olan bir semptomdur” dedi.

“Baş dönmesinin süresi ve sıklığı, herhangi bir vücut pozisyonu ile ilgisi var mı ataklar şeklinde ya da sürekli mi? Beraberinde baş ağrısı, işitme kaybı uğultu, konuşma kaybı görme bulanıklığı gibi başka semptomlar var mı?” gibi soruları hastaya sorduklarını aktaran Üre, baş dönmesinin neden kaynaklandığını bu benzeri soruların yanıtlarından yola çıkarak bulmaya çalıştıklarını söyledi.

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI,EPİLEPSİ, MS, BEYİN TÜMÖRLERİ

Baş dönmesinin; beyinden köken aldığında daha sıklıkla denge merkezi olan beyincik ve beyin sapı hastalıklarında görüldüğünü belirten Dr. Sedef Üre, şunları söyledi: “Daha genç yaşlarda MS,migren gibi bazı nörolojik hastalıklardan şüphe ederken, ileri yaşlarda ise ön planda beyin damar hastalıkları daha sorumlu tutulmaktadır. Dengeyi sağlayan başlıca organlar; beyin, kulak, göz ve periferik sinirlerdir. Kişi bazen yaşadığı denge sorunlarını da baş dönmesi olarak tanımlayabiliyor.”

VEJATERYAN BESLENME DE NEDEN OLABİLİYOR

Tekrarlayan baş dönmesi sorununda mutlaka bir nöroloğa görünülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sedef Üre, “Çok şiddetli bir baş dönmesinde veya eşlik eden bulguların varlığında yine bir uzmana görünmek gerekir” diye konuştu. Baş dönmesinin olası başka nedenleri üzerine de konuşan Dr. Üre, “B12 eksikliği de baş dönmesine neden olabiliyor, vejetaryen beslenmelerde bu görülebilir” dedi.

MİGREN İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Baş dönmesinin Migren hastalığı ile ilişkili olabileceğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Üre, “Migren hastalarının büyük bir kısmı kendilerini İç Kulak Vertigosu sanarak uzun yıllar yaşamlarını sürdürebiliyorlar, baş dönmesi ile giden Migren bu gruptaki hastalıklarla çok benzerlik gösterebiliyor, bu kişilerde bazen baş ağrısı olmadığı için Migren teşhisi konması zorlaşıyor. Teşhisi tam konmamış Vertigo hastalarında Migren de düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

DENGE KRİSTALLERİ

Baş dönmesi nörolojik bir hastalığın belirtisi ise; muayene edilen hastada sebebe yönelik tedaviye başlandığını aktaran Dr. Üre, “Bazı durumlarda birkaç gün sonra ilaçla baş dönmesi durur, bazı hastalarda ise ilaç kullanmadan denge kristallerini yerine oturtmak için manevra yapılır ve böylece ilaca gerek duyulmadan sorun çözülür"dedi.

SORUN NET BİR ŞEKİLDE AKTARILMALI

Tedavi edilmeyen baş dönmelerinde kişinin yaşam kalitesinin çok düştüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, kişinin iş hayatında ve evde günlük şeyleri yapmakta zorlanabileceğini ifade etti. Hastalara tavsiyelerde de bulunan Dr. Üre, “İleri yaş hastalarda ani hareketlerden kaçınma, bol sıvı alımı, Akdeniz tipi beslenme gibi koruma önerilerimiz oluyor. Baş dönmesi yaşayan bir kişinin bunu iyi analiz ederek, doktora iyi aktarması önemlidir, böylece sonuca daha rahat gidilir, bu kişilere günlük tutmalarını da öneririm, baş dönmelerin yanı sıra baş ağrıları da varsa bunu da belirtmeliler ve çok gecikmeden bir nöroloji uzmanına görünmeliler.”