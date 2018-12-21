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Baş dönmesi basit bir haberci

Baş dönmesi ve denge sorunu olan kimse uzman bir hekime görünmeli.

21 Aralık 2018 Cuma 18:59
Baş dönmesi basit bir haberci


Başdönmeleri, çektiğimiz ağrılardan sonra doktora başvurularımızın sebepleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

Baş dönmesi bir hastalık değildir. Tıpkı ağrılar gibi yanlış giden bir durumun yani bir hastalığın habercisi olabilir.

Baş dönmesinin %80’i iç kulak sorunlarından kaynaklanır. % 20’si de beyin ve beyincik gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları sebebiyle meydana gelebilir.

Genellikle baş dönmesi; bulantı, çarpıntı, terleme, işitme kaybı, kulak çınlaması, dengesizlik gibi bulgularla birlikte görülür.

Denge, iç kulak, göz ve kas-iskelet sistemimizden gelen uyarıların beyindeki denge merkezinde yorumlanmasıyla sağlanır.

Bu bölgelerden birinde bir sıkıntı, bir rahatsızlık olduğunda, sonuç; baş dönmesi ve denge bozuklukları şeklinde kendisini gösterecektir.

Baş dönmesi ve denge sorunu olan hastalar, maalesef tedavileri konusunda bir kafa karışıklığı içindedir. Sıkıntıları tam çözülemediği için de bir süre sonra depresyon girebilmekteler. Bu defa yaşanan stres ve psikolojik etkilenme, baş dönmesi ve denge sorunlarını olumsuz etkileyerek rahatsızlığın kısır bir döngü içinde yaşanmasına yol açarlar.

Hastanın sıkıntısını ayrıntılı olarak anlatması teşhise %80 oranında yardımcıdır. Fakat hastalar, genellikle şikayetlerini anlatacak sağlıklı ve yeterli ortamı çoğu zaman bulamazlar; karamsar ve içe kapanık olurlar ve hekime beklediği yardımı yapamazlar.

Teselli basit olacağımız taraf; bu rahatsızlık ciddi ve hayatı tehdit edecek hastalıkların belirtisi değildir. Meselâ beyin beyincik ve iç kulak tümörleri gibi..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:15
  1. baş dönmesi
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