Baş döndüren bir hafta daha geride kaldı! İşte haftanın tartışılan tüm konuları

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Türkiye 4 Nisan Pazar sabahına 104 emekli amiralin yayımladığı darbe imalı gece yarısı bildirisi ile uyandı.

10'u gözaltına alındı

5 Nisan sabahı bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı. 4 şüpheliden ise yaş durumları nedeniyle Emniyet'e müracaat etmeleri istendi.

Gözaltı sürelerinin Pazartesi günü dolması bekleniyor

Gözaltına alınan emekli amirallerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital verilerin çözümlemeleri tamamlanamadığından, 8 Nisan Perşembe günü, gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki

Amirallerin darbe imalı bildirisine çok sert ifadelerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bildiriyi küçümseyen darbecinin ta kendisidir." yorumunu yaptı.

Sağlık sorunlarını öne sürerek yalvardılar: Bırakın bizi

Gözaltındaki emekli amirallerin ortaya çıkan ifadelerinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek gözaltına itiraz ettikleri öğrenildi.

Prof. Boynukalın Ayasofya Baş İmamlığı'ndan ayrıldığını duyurdu

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'daki görevinden istifa ederek, Marmara Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabı twitterda, Prof. Boynukalın'ın sevenleri tarafından onbinlerce mesaj paylaşıldı.

Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedeyenlerin hedefindeydi

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, asıl dertleri Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedememek olan kişilerce hedef alınmıştı.

Vaka sayısı ilk kez 50 bin'in üzerine çıktı

7 Nisan 2021 Çarşamba günü, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı. Vaka sayısındaki hızlı artış neticesinde Ramazan ayında tedbirlerin sıkılaştırılması beklenirken, Teravih namazının camilerde değil, evlerde kılınması kararlaştırıldı.

İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan açıklama

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı haddi aşan açıklamasında Erdoğan için 'diktatör' dedi. İtalya Başbakanı'nın bu açıklamasına tokat niteliğinde cevap ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Fuat Oktay'dan İtalya Başbakanına tokat!

Oktay, "İtalya’daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye’ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.