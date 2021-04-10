  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkenin Dışişleri Bakanı açıkladı: Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var

Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim istiyoruz ama...

CHP'li Tunç Soyer’den algı operasyonu! Valilik yalanladı

Erdoğan ve Zelenskiy'den önemli açıklamalar! "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz"

Koltuk krizinin arkasından bakın ne çıktı: AB liderine Erdoğan müdahalesi!

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi

Duyurdular: TB2 SİHA'lar tespit etti! Rusya'nın korkulu rüyası ilk defa o bölgede

Erdoğan'ın kararı sevindirdi! "Bir taşla iki kuş vuruldu"

Ülkeden üst düzey bir heyet geliyor! 'Türkiye' açıklaması
Gündem Baş döndüren bir hafta daha geride kaldı! İşte haftanın tartışılan tüm konuları
Gündem

Baş döndüren bir hafta daha geride kaldı! İşte haftanın tartışılan tüm konuları

Türkiye çok tartışılan gelişmelerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:51:00 - 2021-04-11 00:18:02

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye 4 Nisan Pazar sabahına 104 emekli amiralin yayımladığı darbe imalı gece yarısı bildirisi ile uyandı.

10'u gözaltına alındı

5 Nisan sabahı bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı. 4 şüpheliden ise yaş durumları nedeniyle Emniyet'e müracaat etmeleri istendi.

Gözaltı sürelerinin Pazartesi günü dolması bekleniyor

Gözaltına alınan emekli amirallerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital verilerin çözümlemeleri tamamlanamadığından, 8 Nisan Perşembe günü, gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki

Amirallerin darbe imalı bildirisine çok sert ifadelerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Bu bildiriyi küçümseyen darbecinin ta kendisidir." yorumunu yaptı.

Sağlık sorunlarını öne sürerek yalvardılar: Bırakın bizi

Gözaltındaki emekli amirallerin ortaya çıkan ifadelerinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek gözaltına itiraz ettikleri öğrenildi.

Prof. Boynukalın Ayasofya Baş İmamlığı'ndan ayrıldığını duyurdu

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'daki görevinden istifa ederek, Marmara Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabı twitterda, Prof. Boynukalın'ın sevenleri tarafından onbinlerce mesaj paylaşıldı.

Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedeyenlerin hedefindeydi

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, asıl dertleri Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedememek olan kişilerce hedef alınmıştı.

Vaka sayısı ilk kez 50 bin'in üzerine çıktı

7 Nisan 2021 Çarşamba günü, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ilk kez 50 binin üzerine çıktı. Vaka sayısındaki hızlı artış neticesinde Ramazan ayında tedbirlerin sıkılaştırılması beklenirken, Teravih namazının camilerde değil, evlerde kılınması kararlaştırıldı.

İtalya Başbakanı'ndan haddi aşan açıklama

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı haddi aşan açıklamasında Erdoğan için 'diktatör' dedi. İtalya Başbakanı'nın bu açıklamasına tokat niteliğinde cevap ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Fuat Oktay'dan İtalya Başbakanına tokat!

Oktay, "İtalya’daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye’ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkiyüzlülüğün böylesi! AK Parti'deyken 'Saygıdeğer' ayrılınca 'Diktatör'
Gündem

İkiyüzlülüğün böylesi! AK Parti'deyken 'Saygıdeğer' ayrılınca 'Diktatör'

2019 yılında AK Parti'den istifa eden, istifa ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sayın", “Saygıdeğer", "Affınıza sığınarak yüksek..
128 milyar dolar nerede? Diyenlere aptala anlatır gibi anlattı
Ekonomi

128 milyar dolar nerede? Diyenlere aptala anlatır gibi anlattı

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 128 dolar nerede? Diyenlere ayrıntılı şekilde aptala anlatır gibi anl..
Galatasaray kazanmayı unuttu! Zirve yarışında yara aldı
Spor

Galatasaray kazanmayı unuttu! Zirve yarışında yara aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay