Baş ağrısına iyi gelen bitkiler!

NANE:

Nane çay olarak değil, yağ olarak kullanıldığında baş ağrısı için daha etkilidir. Boyun, baş, alın ve şakak bölgelerine masaj yapılarak uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır ve kan akışını hızlandırır. Böylece baş ağrısını hafifletir. Ayrıca kaynamış bir suyun içine 3-4 damla nane yağı damlatıp, buharını soluyarak sinüzit nedeniyle yıkanmış burnunuzu açabilirsiniz.

ZENCEFİL:

Zencefil çay olarak tüketildiğinde baş ağrılarına ve mide sorunlarına iyi gelir. Bu nedenle mide bulantıları yaratan migren ağrılarında kullanılır. Ayrıca zencefilin içinde bulunan bileşenlerden bazıları ağrıya neden olan enzimlerin üretimini engeller. Bu yüzden gerilim tipi baş ağrısının ve kadınlarda PMS döneminde ortaya çıkan baş ağrılarının önlenmesinde etkili bir bitkidir. Ancak günde en fazla 3 fincan içilmelidir.

PAPATYA:

Papatya rahatlatıcı özelliği olan ve stres, gerginlik, sinir ya da kaygı nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarının hafifletilmesinde kullanılan bir bitkidir. Papatya çay olarak tüketilmeli ve tüketildikten sonra dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır.

SARI KANTARON:

Papatya gibi rahatlatıcı özelliği olan ve aynı zamanda doğal anti-depresan olarak bilinen sarı kantaron, çay olarak tüketildiğinde vücudu gevşeterek ve kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısına iyi gelir. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebilen bu bitki, ilaç kullanıldığı takdirde doktora danışılarak tüketilmelidir.

LAVANTA:

Lavanta çiçeği yağ formunda kullanıldığında orta ve hafif dereceli baş ağrılarına iyi gelmektedir. Bu yağı badem yağı ile karıştırarak alnınıza ve şakaklarınıza masaj yaparak uygulayabilir ya da kaynamış suya 5-6 damla damlatarak buharını soluyabilirsiniz.

Bütün bu bitkiler baş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olsa da, ağrılardan mümkün olduğunca kaçınmak için stresden uzak durulmalı, daha az çikolata tüketilmeli ve B vitamini alınmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.