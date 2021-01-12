Baş ağrısına doğal çözümler

Birçok ilaç baş ağrısı semptomlarını hafifletmeyi hedeflemesine rağmen, bir dizi etkili, doğal tedavi de mevcuttur. İşte baş ağrısını hafifletecek doğal çözümler...

Baş ağrısı, hemen herkesin hayatında bir kez yaşadığı, son derece yaygın görülen şikayetlerden biridir. Başın herhangi bir bölümünde başlayan ağrı hissi, kafanın tamamında ya da yalnızca bir bölümünde oluşabilir. Baş ağrıları, primer ve sekonder baş ağrısı olmak üzere iki ana grupta incelenir. Baş ağrılarının %90'ını oluşturan primer baş ağrısı, kişide farklı bir sağlık problemi olmaksızın gelişen türdür. Küme baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı ya da migren, primer baş ağrılarına örnek gösterilebilir. Sekonder baş ağrısı ise var olan farklı bir rahatsızlıktan kaynaklanan baş ağrısı türleridir.

Baş ağrısına ne iyi gelir?

Kafein

Birçok baş ağrısı kafeine cevap verir - baş ağrısını gidermek için genellikle bir fincan kafeinli çay veya kahve kullanılabilir. Küme baş ağrıları ve migren, kafeine en duyarlı olanlardır. Geçmeyen baş ağrısı için birçok kişinin kullandığı ilk yöntem kafeindir.

Hidrat

İlaçsız bir şekilde şiddetli baş ağrısı için yapılabilecek ilk şey su veya elektrolit içecek içmektir. Bu, dehidrasyonun baş ağrısının yaygın bir nedeni olduğu için yardımcı olur. Bu özellikle alkollü içeceklerin (akşamdan kalma bir baş ağrısı) içilmesinden kaynaklanan bir baş ağrısından kurtulmak için yararlıdır. İdeal olarak, baş ağrısı ekleyebileceğinden yapay renkler ve tatlandırıcılar içermeyen bir elektrolit içecek seçin. C vitamini ile karıştırılanlar gibi toz içecek karışımları paketleri iyi seçeneklerdir. Diyabetiniz varsa, içeceğin şeker içeriğine dikkatlice bakmak önemlidir. Baş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler arasında bol su tüketimidir. Çocuklarda baş ağrısı çok rastlanmasa da bazı zamanlarda görülebilmektedir. Bu durumlarda çocuklara direkt olarak ilaç tedavisi uygulamak doğru olmamakla beraber bol su tüketiminin sağlanması önerilir.

Sıcak veya soğuk kompres

Boynun veya alnın arkasına sıcak bir kompres uygulamak gerginliği gevşetebilir ve vazokonstriksiyonu kolaylaştırabilir. Bazı insanlar için soğuk kompres daha iyi hissedebilir. Isıtıcı kremlerin (Bengay veya benzeri) ve enseden gelen baş ağrısı için üst sırtın boğaz kaslarına kendi kendine masaj yapması, kasları gevşetmeye yardımcı olabilir.

Hindistan cevizi ve maden suyu

Maden suyu ve hindistancevizi suyu dehidrasyon için doğal tedavilerdir ve dehidrasyon ile ilgili baş ağrısını hafifletir. Birçok ticari elektrolit içeceğinde bulunan şeker veya yapay tatlandırıcılar olmadan doğal elektrolit kaynaklarıdır. Bu yöntem de çoğu zaman baş ağrısı için çözüm olarak görülür.

Kendinden masaj

Tapınaklar, omuzlar ve başın arkasına kendi kendine masaj yapmak gerginlik baş ağrılarına yardımcı olabilir. Kendi kendine masaj veya bir masaj terapisti ile çalışan masaj, baş ağrısına neden olabilecek kronik boyun ve omuz gerginliğini giderebilir.

Akupunktur

Akupunktur, kronik baş ağrıları ve migren gibi bazı baş ağrılarında etkili olabilir. Akupunktur uzmanı, geleneksel Çin tıbbı tanısı ile baş ağrısının tipini değerlendirecek ve enerji meridyenleri boyunca baş ağrısını bazı yerlerde iğnelerle tedavi edecektir.