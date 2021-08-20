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Sağlık Baş ağrısı yaşayanlar için uzmanlar uyarıyor! Aç karnına elmayı tuzlayıp yerseniz...
Sağlık

Baş ağrısı yaşayanlar için uzmanlar uyarıyor! Aç karnına elmayı tuzlayıp yerseniz...

Baş ağrısı birçok insanın yaşadığı sıkıntılı rahatsızlıklardan bir tanesi. Uzmanlar bu konuda çözüm olarak hemen ilaç kullanılmamasını tavsiye ediyor. Bu anlamda birçok tavsiye mevcut. Bunlardan birisi de elmayı tuzlayıp yemek...

Yeniakit Publisher
2021-08-20 12:03:00 - 2021-08-20 12:07:26
Baş ağrısı yaşayanlar için uzmanlar uyarıyor! Aç karnına elmayı tuzlayıp yerseniz...

Her baş ağrısında ilaca sarılmamak gerekiyor. Ağrıların birçok sebebi olduğunu söyleyen uzmanlar doğal yöntemler öneriyor.

Sabahları başı ağrıyanlara "Aç karnına tuz serpilmiş bir dilim yeşil elma yiyin" diyen uzmanlar, diğer tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

"Bağırsaklardaki rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan ağrıya karşı sıcak limonlu su içebilirsiniz. Sıvı kaybı da baş ağrıtır. Bunun için günde en az 2 litre su tüketin. Soğuk algınlığı ve gripten kaynaklı ağrılara karşı zencefil çayı ilaç gibi gelir. Tarçınlı süt de ağrı kesici görevi üstlenir. Stresten başı ağrıyanlar ballı nane çayı içebilir veya nane yağı ile baş ve boyun bölgesini ovabilir."

Kaynak: Takvim

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