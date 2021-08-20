Baş ağrısı yaşayanlar için uzmanlar uyarıyor! Aç karnına elmayı tuzlayıp yerseniz...

Her baş ağrısında ilaca sarılmamak gerekiyor. Ağrıların birçok sebebi olduğunu söyleyen uzmanlar doğal yöntemler öneriyor.

Sabahları başı ağrıyanlara "Aç karnına tuz serpilmiş bir dilim yeşil elma yiyin" diyen uzmanlar, diğer tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

"Bağırsaklardaki rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan ağrıya karşı sıcak limonlu su içebilirsiniz. Sıvı kaybı da baş ağrıtır. Bunun için günde en az 2 litre su tüketin. Soğuk algınlığı ve gripten kaynaklı ağrılara karşı zencefil çayı ilaç gibi gelir. Tarçınlı süt de ağrı kesici görevi üstlenir. Stresten başı ağrıyanlar ballı nane çayı içebilir veya nane yağı ile baş ve boyun bölgesini ovabilir."

Kaynak: Takvim