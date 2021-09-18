Baş ağrısı yaşayanlar dikkat! İlaca artık son... Bu besin ağrıyı kesiyor

Bitki özlerinden elde edilen yağlar sayesinde hem beden hem de ruh sağlığını olumlu yönde iyileştirebiliriz. Sabah'ın haberine göre, Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda ağrı kesici yerine geçebilecek yağları açıklayarak, ilk yardım sırasında kullanabileceğimiz bitkileri sıraladı.

Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan'ın açıklamaları:

Tıbbi bitkiler dediğimizde aslında çok uzun yıllardır tedavide kullandığımız bitkilerden bahsedebiliriz. Eski dönemlerde, ilaçlardan faydalanamadığımız zamanlarda bu tıbbi bitkilerden faydalanılmış. Bu dönemde de özellikle pandemi ve sonrasında tıbbi bitkilerle ilgili çok fazla talep alıyoruz ve çok fazla ilgi görüyor.

Aloe vera kullanılmasını öneriyoruz

Özellikle okullarda ve evlerde mutlaka bir saksı aloe vera kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü ilk yardım olarak diret aloe vera jeli uygulamasını yapabiliriz.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kendi içlerinde yağ taşıdıkları özel salgı kısımları bulunuyor. Bunlardan özel yöntemlerle damıtmayla uçuşu yağ elde edilebiliyor. Uçucu yağ deyince; lavanta, kekik, nane, ıtır, gül akla geliyor. Bunları alırken dikkat etmek gerekiyor. Her uçucu yağ tedavi olarak satılmıyor. Bu uçucu yağlar koku olarak da kullanıldıkları için; kozmetik, kolonya, parfüm gibi ürünler için bu sentetik kokulardan faydalanılıyor.

Uykusuz çekenler ya da yoğun stres altında çalışanlar için lavanta yağı

Lavanta yağı; uykusuzluk tedavisinde direkt koklayarak yararlanabildiğimiz bir aromaterapik yağ olarak biliniyor. Uykusuzluk çekenler ya da yoğun stres altında çalışanlar buhurdanlık ya da bir difüzörle lavanta yağı kullandıklarında stres oranının azaldığı biliniyor.

Özellikle ilkokul döneminde çocukların saçlarını durulama suyuna lavanta yağı damlatarak yıkadığımızda bit oluşumunu engellediği görülüyor.

Baş ağrısı çekenlere nane yağı

Nane yağı; ilk yardım yağlarından bir tanesi olarak biliniyor. Baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda şakak ve alın bölgesine masaj yaparak uyguladığımızda ağrı kesici olarak kullanılıyor.

Biberiye yağı; ders çalışırken ya da herhangi bir odaklanılması gereken bir sanat faaliyeti yaparken yanımıza mutlaka bir biberiye yağı kullanılmasını öneriyoruz.

Enerjimizi yükselten gıdalar...

Gün içerisinde özellikle ofis ortamlarında düşen enerjileri yerine getirmek için yapabileceğimiz uygulamalardan bir tanesi turunçgil yağları kullanmaktır. Eğer bulabiliyorsanız limon, portakal, mandalina, bergamot yağları enerjimizi oldukça yükselten yağlardır.

Eğer bulamıyorsak portakal ve limon kabuğunu sıktığımızda ortaya çıkan sıvılar bitkinin yağıdır. Bir limon ve portakal kabuğuyla ellerimizi ovuşturmamız yine enerjimizi yükseltecektir.

Uçucu yağlar kesinlikle ağızdan alınmıyor. Sadece koku ve masaj yoluyla alınabilir. Masajla da direkt cilde uygulanmadığı için sabit bir yağla karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Ciddi sıkıntılara sebebiyet vermemesi için mutlaka hekim ya da eczacılara danışmalısınız.

Sıkıntı yaşadığımız konularda bir tanesi de sivrisinekler...

Özellikle yaz döneminde en çok sıkıntı yaşadığımız konularda bir tanesi de sivrisinekler. Uçucu yağların kokuları sivrisinekler için kaçırıcı özellikler gösteriyor. Bu sebeple kendi spreyimizi hazırlayabiliriz. Bunun için lavanta, citronella, limon ve çay ağacı yağından faydalanabiliriz. Isırdıktan sonra da yine lavanta yağından faydalanabiliriz. Bunu belirli oranlarla suyla seyrelterek kullanmamız gerekiyor. Daha sonrasında ısırığın olduğu bölgeye uygulayabiliyoruz.

Uçucu yağlardan uzak durun

Ciltte uygulama yapılması sıkıntı yağlar var. Birçok kişinin tenle ilgili olarak alerjen reaksiyonlar yaşamasına sebep olabilir. Çok hassas ciltli olan kişilerin uçucu yağ kullanımlarına oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Bu yüzden cildimize direkt uçucu yağ uygulamalarından kaçınmamız gerekiyor. Eğer bir uygulama yapılacaksa da zeytinyağı, susam yağı, tatlı badem yağı gibi belirli oranlarda karıştırarak uygulama yapmamız gerekiyor.