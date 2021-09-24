Baş ağrısı yaşayanlar dikkat! Bunu sürünce hemen geçiyor...

Kronik baş ağrısı yaşayan vatandaşlar tarafından, "Migren ağrısı nasıl geçer?" "Sinüzüt ağrısını ne geçirir?" gibi sorular sıklıkla soruluyor.

Baş ağrısı yaşayan kişiler için mucizevi etkisi olan ancak çok kişi tarafından bilinmeyen nane yağının faydaları saymakla bitmiyor. Ferahlatma etkisiyle bilinen nane yağı migren ataklarından, hazımsızlığa pek çok alanda kullanılıyor.

Nane yağı Mentha x piperita nane bitkisinden elde edilen aromatik bir bitki. Nane yağının ana kimyasal bileşenleri mentol ve menton. Genellikle nemli yerlerde yetişen saf nane yağı, ağızdan alınamayacak kadar konsantre yapıya sahip. Serin ve ferahlatıcı keskin bir kokusu olan nane yağının kullanım alanları çok çeşitli. Mide bulantısı, sindirim sorunları, baş ağrısı ve soğuk algınlığında tedavi edici özelliği bulunuyor. Gıdalarda ve gargara gibi ürünlerde tatlandırıcı bir madde olarak kullanılırken kozmetik sektöründe de ürünlere eklenerek taze, hoş bir koku veriyor.

Nane yağı, sinüzüt başta olmak üzere bütün baş ağrılarına, anında etki ediyor. Alın bölgesine sürülen bir miktar nane yağı, verdiği yakıcı hisle birlikte, ağrıları alıp götürüyor.

Nane yağının faydaları nelerdir?

- Özellikle İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) olarak bilinen karın ağrısı, ishal, kabızlık veya her ikisinin birden görüldüğü kronik sindirim rahatsızlığının tedavisinde oldukça etkilidir.

- Cilde özellikle şakak ve alın bölgesine uygulandığında migren ataklarından kaynaklanan baş ağrılarını tedavi etmeye yardımcı olur.

-Hazımsızlığa yardımcı olup, endoskopinin neden olduğu GI kanalındaki spazmları önler.

-Antiseptik özelliği sayesinde saçta kepek oluşumunu engellemeye yardım eder.

-Nane yağı kokusu da tokluk hissini tetikleyerek iştahı azaltmaya yardımcı olmaktadır.

-Mentol, burun tıkanıklığı, astım, bronşit, sinüzit gibi birçok solunum rahatsızlığında rahatlama sağlar.

-Kaşıntılı cildi yatıştırmaya yardımcı olur.

-Antibakteriyel özelliklere sahiptir.

-Zihinsel olarak rahatlama sağlar, yorgunluğu alır ve enerji seviyelerini yükseltir.

-Nane yağındaki mentol, kan akışını artırarak ağrıyı hafifleten bir soğuma hissi verir.



-Burnun altına bir damla sürülen nane yağı mentol etkisiyle konsantrasyonun artırılmasına yardımcı olur.

-Nane yağını kullanmadan önce her zaman seyreltmek gerekir. Ayrıca nane yağının ağızdan alınmasının mide ekşimesi, bulantı, yanma, kusma gibi yan etkileri olabilir. Bu nedenle uçucu yağlar herhangi bir oral kullanımından önce daima bir sağlık uzmanına danışılmalıdır.