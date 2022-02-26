Baş ağrısı ve migreni anında söküp atan yöntem

Akut sinüzit, diş problemleri, kulak enfeksiyonları, grip, glokom, beyin damar bozuklukları, iyi veya kötü huylu beyin tümörleri, hipertansiyon, kafa travmaları gibi nedenlerle ortaya çıkar. Baş ağrılarının çoğu masumdur ve en sık gerilim tipi baş ağrısı ve migren tipi baş ağrısı görülür.

Baş ağrısı ve migreni anında söküp atan yöntemler

Baş ağrısı bazen, genel geçer durum olurken; bazen de tansiyon, diş ağrısı, migren, sinüzit, damar tıkanıklığı, grip, kulak tıkanıklığı vb. sebeplerden de kaynaklanabilir.

Baş ağrısı nasıl geçer, iyi gelen doğal çözümler nelerdir? Baş ağrısına ne iyi gelir

- Su için

Su, vücudumuz için en önemli şeydir. Günlük yeterince su içmenin birçok faydası vardır. Bu faydalardan bir tanesi de baş ağrısını önlemektir. Su içerken başınızda ağrıyan yere gerekli oksijen ve mineraller gider. Ve unutulmamalıdır ki susuz kalmış bir vücut baş ağrısı yapar.

- Zencefil suyu için

Zencefil geleneksel olarak baş ağrılarını tedavi etmek için kullanılır. Yarım çay kaşığı zencefili öğütüp bir bardak suya karıştırın, daha sonra bu zencefil suyunu için.

- Biberiye çayı

Biberiye çayı için, bazı insanlar baş ağrısının kötüleşmesini önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor, bir çay kaşığı kuru biberiye otu üzerine bir bardak kaynar su çekip 10 dakika demleyin, süzün ve için.

- Soğuk kompres yapın

Buz veya soğuk su ile başınıza ve boyuna soğuk kompres yapın. Kan damarlarını daraltarak baş ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

- Düzenli uyuyun

Çok uyumak ve yeterince uyumamak bazı durumlarda baş ağrısına neden olabilir. Çok fazla uyuyorsanız azaltın, yeterince uyuyamıyorsanız artırın. Her gece en az 7 saat uyuyun.

- Masaj yapın

Başparmağınızın ucuyla işaret parmağınız arasındaki deri ağına masaj yapın, birkaç dakika masaja devam edin. Ardından ellerinizi değiştirin ve ağrı geçene kadar tekrarlayın; bu, baş ağrılarının kaynağı olan beyin bölgeleriyle bağlantılıdır.

- Yağ masajı yapın

Alnınıza ve şakaklarınıza biraz lavanta yağı ile masaj yapın, sonra arkanıza yaslanın ve rahatlatıcı kokunun tadını çıkarın. Maksimum rahatlama olması için serin, karanlık ve sessiz bir oda seçin. Orada daha uzun süre aromayı sessizce soluyun. Başınızı çok rahatlatacak ve baş ağrınızı azaltacaktır.

- Sigara ve Alkol tüketmeyin

Sigara içiyorsanız, başınız ağrırken sigara içmeyin. Sigara içmek baş ağrınızı şiddetlendirebilir. Alkol da baş ağrısını çoğaltır, alkol alıyorsanız almayı bırakın.

Migren ağrınızı evde tedavi etmenin 11 yolu:

1. Su için: Dehidrasyon baş ağrısının nedenlerinden biri olabilir.

2. Kafein alın: Kafein iki tarafı keskin bir kılıçtır. Başağrısına çare olabilir ve engelleyebilir. Kafein kan damarlarını daraltabilir, ağrıyı azaltabilir. Ancak bazı insanlarda kafein başağrısını tetikleyebilir. Eğer birisi aşırı derecede kafein kullanıyorsa, mevcut başağrısını kötüleştirerek geri tepen başağrısına neden olabilir.

3. Başınızı saç bantıyla sarın: Bu yöntem çok eskilerden beri denenmiştir. Bazı insanlar, bunun işe yaradığını iddia ediyor.

4. Balık yağı: Balık yağı taraftarları yağın iltihabı azalttığını ve şakaklarınızdaki kan damarlarını daraltarak işe yaradığını iddia ediyorlar.

5. Nane yağı: Başınızın ağrıyan kısımları üzerine ovalayarak sürün. Nane yağının migrene iyi geldiğine dair literatür olmamasına rağmen, insanlar migrene iyi geldiğini söylüyor.

6. Zencefil yiyin ya da zencefil kapsülleri için: Hiç kimse bunun nasıl işe yaradığını bilmiyor. Ancak zencefil açıkca mide bulantısını azaltıyor.

7. Magnezyum: Günde 400-600 mg alındığında, magnezyum menstrüelle ilişkili ve aurayla ilişkili migrenlerde etkilidir. Ancak, çok fazla magnezyum içmek ishale neden olabilir.

8. B2 vitamini: Günlük 400 mg alınan B2 vitamini, migren için önleyici rol oynar. Ancak B2 vitamini bazı kişilerde sık idrara çıkma ya da koyu renkli idrara neden olabilir. Bu nedenle dozu iyi düzenlenmeli.

9. Koenzim Q10: Günde 300 mg alınması halinde, başağrısını azaltmada etkilidir.

10. Lapaza çiçeği: En etkili doğal ilaç olan lapaza çiçeği, alt üst olmuş mideyi yatıştırmasının yanında migren ağrısının ve astımın tedavisinde çok etkilidir.

11. Soğuk ya da sıcak kompres: Bu kimsenin niçin iyi geldiğini bilmediği diğer bir çaredir. Fakat, plasebo etkisi yapabilir, hastalarda oyalacı bir etki oluşturur.