Baş ağrısı hangi hastalığın belirtisi olabilir?

Sinir, stres ve kaygılar baş ağrısına neden olmaktadır. Günlük hayatı ciddi oranda etkileyecek şekilde ve migren, sinüzit gibi hastalıklardan bağımsız olarak ortaya çıkan ani baş ağrıları Spontan Subaraknoid Kanama (SAK) olarak bilinen beyin kanamasına işaret edebilir. Akut sinüzit, diş problemleri, kulak enfeksiyonları, grip, glokom, beyin damar bozuklukları, iyi veya kötü huylu beyin tümörleri, hipertansiyon, kafa travmaları gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Ani baş ağrısına ek olarak, yürüme, görme ve konuşma bozuklukları ile bulantı, kusma, kol ve bacaklarda duyu kaybı varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Baş ağrısına neden olan pek çok etken vardır. Bu etkenler bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve kusma olarak görülmektedir. Baş ağrısı tedavisi hastanelerin nöroloji bölümlerinde teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

Gece ağrıyla uykudan uyanma, bulantı, kusma. Bu durumda sizden beyin filmi istenmelidir. Baş ağrısı nadir de olsa beyin tümörleri veya kanamalarının habercisi olabilir. Bu durumda hızla beyin görüntülemesi (MR veya tomografi ) yapılarak sonuca gidilmelidir.