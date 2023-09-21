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Dünya Baş ağrısı çeken adam, 4 yıldır kafasında paslı bıçak olduğunu öğrendi!
Dünya

Baş ağrısı çeken adam, 4 yıldır kafasında paslı bıçak olduğunu öğrendi!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:05:00 -
Baş ağrısı çeken adam, 4 yıldır kafasında paslı bıçak olduğunu öğrendi!

Çin'de yaşayan ve 4 yıldır başında 'keskin' ağrılar hissediyordu. Sorunun kaynağının gerçekten de başında keskin ve paslı bir bıçak olduğu ortaya çıktı.

Çin'de yaşayan ve 4 yıldır başında 'keskin' ağrılar hissediyordu. Sorunun kaynağının gerçekten de başında keskin ve paslı bir bıçak olduğu ortaya çıktı.

Çin'den yaşayan Li Fuyan dört yıldır baş ağrısı çekiyordu ama sonunda doktorlara gözükünce şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

Baş ağırısı, ağız kokusu ve nefes alma güçlükleriyle doktorlara gözüken 30 yaşındaki adamın kafasında paslı bir bıçak bulundu.

Keşfin ardından Li, dört yıl önce sağ alt çenesinden bıçaklandığını açıkladı.

Daha sonra bıçak kafatasına saplandı ama kimse bunun farkına varmadı.
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25 CM BIÇAK VÜCUDUNUN İÇİNDE PASLANDI

Yıllar geçtikçe, 25 cm uzunluğundaki bıçak paslanmıştı ve cerrahlar, Li'nin bu nedenle ciddi şekilde hastalanmamasının bir 'mucize' olduğunu söyledi.

Olayın mucizeviliğini daha da arttıran şey, bıçağın adamın boğazının arkasında bulunmasıydı, bu da şah damarını ve diğer önemli yapıları ıskaladığı anlamına geliyordu.

2011 yılında yaşanan olay son günlerde internette tekrar viral haline geldi.

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