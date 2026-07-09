Baş ağrısı boyun tutulması iş kazası mıdır?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Kazalarda en önemli belirleyici unsur, illiyet bağıdır.

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanır.

Sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren ve kanunda belirtilen belirli hallerden birinde meydana gelen olay, iş kazasıdır.

Birkaç çarpıcı örneği sunmak istiyorum.

Sağlığın bozulmasından dolayı olan kazalar, iş kazasıdır.

Açlıktan, uykusuzluktan, yorgunluktan, halsizlikten, baş dönmesinden, baş ağrısından, boyun tutulmasından, vertigodan, stresten veya başka benzeri olaylar, bir hastalık belirtisi veya sağlık durumu olur. İş kazası değildir.

Bunların neticesinden dolayı, çalışırken düşen kişinin bedeni bir rahatsızlığı varsa, iş kazası olarak değerlendirilir.

Ani veya ters hareketlerden kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları da iş kazasıdır. Olayın nerede, nasıl ortaya çıktığı önemlidir.

Olay; çalışma ortamından kaynaklanıyorsa (kimyasal bir gaz, karbon monoksit, metan vs. aşırı sıcaklık, oksijen yetersizliği, elektrik çarpması) illiyet bağı buna göre gündeme gelir.

Halin neticesi; kazayı doğurur.

Düşen kişi, neden düştü? Çalışma ortamından mı? Kaygan zeminden mi? Dikkatsizlikten mi?

Kök sebep nedir? İlliyet bağı var mı? Bunlara bakılır.

Hastalık ayrıdır. Kaza ayrıdır.

Genelde iş kazaları, meslek hastalıkları ve normal hastalıklar birbirine karıştırılmaktadır.

Meslek hastalığı mevzuatlarda net olarak tanımlanmaktadır.