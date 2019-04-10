Baş ağrılarından kurtulmanın altın formülü

Geçmek bilmez baş ağrılarınız, migren ataklarınız için sürekli olarak ağrı kesici mi kullanıyorsunuz? Ataklarınızın hafiflemesi için başvurduğunuzun ağrı kesiciler belli bir süre sonra etkisini yitirmeye başlar. Bu ataklardan kurtulmanın doğal bir yolunu arıyorsanız; muhtemelen daha önce duymadığınız bir yöntemi açıklayacağız.

Günde bir adet muz

Uzmanlar sık sık baş ağrısı atakları yaşayanların bu dönemlerinde çikolata ve kafeinden uzak durmalarını öneriyor. Migren atakları yaşayanların elbette farklı bir sağlık sorunları yok ise günde bir adet muz tüketmesini öneriliyor.

Ataklara kabuklu çözüm

Şiddetli bir atak yaşıyorsunuz; bir adet muzun kabuğunu soyup alnınıza yerleştirin. Muzun içerisinde bulunan yüksek potasyum baş ağrınızı kısa süre içinde hafifletecektir.

Migren yetişkin hastalığı mı?

Uzmanlar, çocukların sık sık ‘başım ağrıyor’ şeklindeki şikayetlerinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü migren sorunu küçük çocuklarda da gözlenebiliyor. Erken yaşta alınan tedbirler, tam bir tedavisi olmayan migrenin ileri boyutlara taşınmasını engelleyecektir. Özellikle küçük çocukların ağrı kesici kullanamayacakları göz önünde bulundurularak; baş ağrısından yakınan evladınız için muz kabuğu çözümünü kullanmalısınız. Ardından da evladınızı vakit kaybetmeden doktora götürmelisiniz.

Migren atağını hafifleten şahane çay!