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Gündem Baş ağrıları bir türlü geçmiyordu! Kulağından çıkan şey mide bulandırdı
Gündem

Baş ağrıları bir türlü geçmiyordu! Kulağından çıkan şey mide bulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 12:13:00 -
Baş ağrıları bir türlü geçmiyordu! Kulağından çıkan şey mide bulandırdı

Bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Doktor, kadının kulağına baktığında canlı hamam böceğini buldu. Kaydedilen görüntüler ise mide bulandırdı.

Bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Doktor, kadının kulağına baktığında canlı hamam böceğini buldu. Kaydedilen görüntüler ise mide bulandırdı.

İsmi açıklanmayan kadın bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti. TikTok’tan paylaşılan videoda kadının kulağından canlı hamam böceğinin çıktığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Kolombiya'nın Villavicencio kentinden gelen görüntüler karşısında şoke oldu. Canlı hamam böceğinin bir cımbız yardımıyla ismi açıklanmayan hastanın kulağından alındığı anlar kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı. Kadının kulağında uzun süreli bir hasar olup olmadığı bilinmiyor.

 
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