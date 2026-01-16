Barzani'ye yakın kanal, Ahmed Şara ile yaptığı röportajı yayınlamadı

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Şems TV'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı röportajı yayınlamayı reddettiği için eleştirdi ve röportajı kendi platformlarında yayınlayabileceğini belirtti.

Şems TV'nin röportajı yayınlayacağı açıklanmış ancak daha sonra bunu yapmaktan vazgeçmişti.

Bakanlık 14 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, röportajı resmi platformlarında yayınlama hakkını saklı tuttuğunu, hiçbir profesyonel ya da editoryal gerekçe olmaksızın yayınlanmayan içeriğin kendileri tarafından kamuoyuna servis edilebileceğini ifade etti

Bakanlık bu kararın, kamuoyunun bilgi edinme hakkını koruma ve medya çalışmalarını düzenleyen mesleki ve yasal ilkelere uyma sorumluluğundan kaynaklandığını belirtti.

Şems TV'nin röportajı yayınlayacağı açıklanmış ancak daha sonra bunu yapmaktan vazgeçmişti. Kanalın Kürt lider Mesud Barzani'ye yakın olduğu biliniyor.

Kanalın genel müdürü Lübnanlı gazeteci Elie Nakuzi, aynı kanalda yayınlanan bir röportajında, yayınlamama kararının Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik eleştiriler içeren yanıtından kaynaklandığını söyledi.

Nakuzi, kanalın Şara'nın sözlerini gerilimi azaltma çağrısından ziyade SDG'ye karşı bir "savaş ilanı" olarak gördüğünü ve bunun da kanalın barışı teşvik eden yayın politikasına ters düştüğünü söyledi.

Nakuzi aynı zamanda Ahmed Şara'nın Kürt davasına sempati duyduğunu ancak devlet çerçevesi dışında faaliyet gösteren silahlı grupların olmaması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Röportaj, hükümet güçleri ile SDG arasında yaşanan ve SDG'nin Halep'in ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden çekilmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından Suriye'de gerilimin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Şara'nın görüşlerini sunmak ve güncel gelişmeleri tartışmak için, Kürtlerin statüsünü, rollerini ve haklarını teyit etmek ve onlarla ilişkilerin silahlı örgütler çerçevesinin ötesine geçtiğinin altını çizmek amacıyla, birçok yerel ve uluslararası kanal olmasına rağmen, bilinçli olarak bir Kürt kanalını seçtiğini söyledi.

Bakanlık, kanalın kararını açıklarken dile getirdiği bazı hususları anlamakla birlikte, profesyonel ve editoryal açıdan, editöryal olmayan baskıların veya itirazların varlığının, profesyonel gazetecilik çerçevesinde, karşılıklı rıza ile ve kamuoyunun farklı görüş ve pozisyonlara erişim hakkına saygı temelinde yapılan bir röportajı engellemek için yeterli bir gerekçe olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

Halep sahası geçen hafta ortasından bu yana hızlı gelişmelere sahne oldu ve bu gelişmeler Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kontrolü ele almasına ve SDG bağlantılı milislerin her iki bölgeden de çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: Mepa News, Enab Baladi