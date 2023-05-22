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Gündem Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı
Gündem

Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 04:03:00 -
Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel ekonomik ilişkiler ve Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti nedeniyle yakından takip ediliyor. IKBY'nin başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı.

Türkiye ile yoğun ticari ilişkileri olan IKBY'nin başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Erdoğan'ı destekliyor. Ancak Kuzey Irak'ta farklı düşünenler de var.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel ekonomik ilişkiler ve Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti nedeniyle bu bölgelerde de yakından takip ediliyor.

Petrolünü Türkiye topraklarından geçen boru hattı ile ihraç eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Türkiye arasındaki ticaretin hacmi milyarlarca dolar büyüklüğünde. Bölgedeki çatışmalara rağmen, ortak ticaret hacmi 2022 yılında 12 milyar dolar olarak kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık otuz yıldan bu yana iktidarda olan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani arasında stratejik bir ilişki bulunuyor. 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Barzani, Erdoğan'ı arayarak aldığı sonuçtan dolayı tebrik etti ve ikinci tur için başarı diledi. Barzani mesajında "Reis" diye hitap ettiği Erdoğan'ı arayarak, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda mağlup edeceğine dair "güven ve iyimserliğini" dile getirdi.

Iraklı Siyaset Bilimci Muhammed Ezedin, "iki ülkenin ekonomik olarak ortak çıkarlara sahip olduğunu" ifade ederek, "Kürdistan yönetimi Türkiye ile hep iyi ilişkiler kurmaya çalıştı çünkü Türkiye onun dünyaya açılan kapısı. Bu yakınlığın temeli ekonomik" diyor.
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