Barzani'den DAEŞ uyarısı!

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Erbil'deki konutunda ABD'nin Bağdat Büyükelçi Yardımcısı Brian McFeeters ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin ile bir araya geldi.

ABD'li yetkililerle görüşmesinde Irak'ta DAEŞ'ın yeniden örgütlenmeye başladığına dikkati çeken Barzani, "Savaşacak gücü yok ancak tamamen yok olmadı ve yeniden örgütlenmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Barzani, DAEŞ'in ortaya çıkmasına yol açan sorunların çözülemediğini belirterek, örgütün herkes üzerinde tehdit teşkil ettiğini kaydetti.

ABD'li yetkililer ve Barzani'nin Kerkük ve tartışmalı bölgelerin durumunu da görüştükleri aktarıldı.

Iraklı güçler, DAEŞ'in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kenti başta olmak üzere ülke