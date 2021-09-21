Barzani: PKK’nın varlığı başağrısı

Barzani, Duhok’un Zaho ilçesinin bağımsız idare ilan edilmesi töreninde konuşma yaptı. Zaho’nun turizm konusunda güzel bir bölge olduğunu belirten Barzani, ancak geçen sürede PKK’nın varlığının başağrısına sebep olduğunu ve vatandaşların köylerine geri dönemediklerini kaydetti. IKBY’nin egemenliğinin tüm taraflar tarafından korunması ve bu başağrısına son verilmesi talebinde bulunan Barzani, halkın tekrar huzur içinde yaşaması ve kendi evlerine dönmeleri için hükümet olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını dile getirdi. Barzani, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK’nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.