Barzani Gaziantep'i ziyaret etti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret eden Neçirvan Barzani, "Başsağlığı mesajımızı iletmek için geldik. Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları da geride bırakacaktır" dedi.

Barzani, ziyareti sırasında Kuzey Irak'tan arama-kurtarma çalışmalarına yardım için gelen ekiplerle de bir araya geldi.

"Bugün milletimiz adına Türkiye devleti ve Türkiye milletine başsağlığı mesajımızı iletmek için geldik. Sizin acılarınız bizim acılarımızdır, sizin kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir." diyen Barzani, "Bizim ihtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye devleti ve Türkiye hükümeti her seferinde bize yardımcı olmuşlardır. Acılarınızı paylaşmak ve vefa duygularımızı iletmek için bugün buradayız. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diliyoruz. Eminiz ki Türkiye bu kötü günleri de geride bırakacak güce sahiptir. Türkiye güçlü yönetimiyle bu acıları da geride bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani'ye ziyaretinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker eşlik etti.