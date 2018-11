Barzani, Evangelistlerin koruması altına giriyor

Geçtiğimiz yılki korsan referandum sonrası elindeki hemen her şeyi kaybeden Barzanilerin idaresindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sıkıntılarını gidermek için Evangelistlerin kucağına oturmaya hazırlanıyor. Büyük ekonomik sıkıntı yaşayan ve memur maaşlarını bile ödeyemeyen IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Evangelistlerle çalışacak. Barzani, bu amaç doğrultusunda Billy Graham Evangelist Derneği bünyesindeki Samaritan’s Purs Başkanı Franklin Graham ve beraberindeki heyeti Erbil’deki başbakanlık konutunda kabul etti.

Barzani’nin misafir heyetle bölgenin durumunu ele alıp, derneğin bu konuda sağladığı yardımlar dolayısıyla Graham’a teşekkür ettiği ifade edildi. Bunun yanında Graham da görüşmede dernek bünyesinde yer alan Samaritan’s Purs’un Irak genelindeki insani faaliyetleri detaylarına değinerek IKBY’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.