Barut ağacı kabuğu: Bağırsak hastalarının şifası bulundu! Çok sayıda yararı var! Mutlaka bunu yapın

Barut ağacı Kuzey ve Orta Anadolu’da sulak alanlarda, bataklıklarda, nemli fundalıklarda ve dere kenarlarında gölgelik yerlerde yetişmektedir. Peki, barut ağacı kabuğunun faydaları nelerdir? Barut ağacı kabuğu nasıl kullanılır? Barut ağacı çayı zayıflatır mı?

Barut ağacı kabuğu iyileştirici özelliğiyle, halk arasında 'erkek akdiken' adı ile bilinmektedir. Doğru şekilde kullanıldığında oldukça yararı bulunan barut ağacı kabuğu, taze tüketildiğinde zehirlenmeye yol açar.

Barut ağacı yavaş büyüyen bir ağaç türüdür. Şifalı ağaç nisan, mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar. Barut ağacının kabuklarının çiçek açmadan önce toplanması gerekmektedir. Barut ağacından toplanan taze kabuklar mideyi tahriş edeceği ve kusmaya yol açacağı için hemen kullanılmaz. Toplandıktan sonra en az bir sene muhafaza edilen kabuklar tıbbi amaçla tüketilmektedir.

Bir yıl bekletilen barut ağacı kabukları poşetlere konularak ya da ip ile bağlanarak nem oranı düşük, rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilir. Nemin yanı sıra ışıktan da olumsuz etkilenen barut ağacı kabuğu, gölgelik ve havadar bir ortamda saklanmalıdır.

BARUT AĞACI KABUĞU NASIL KULLANILIR?

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Barut ağacı kabuğu oldukça kısıtlı bir kullanım alanında sahiptir ve genellikle çay olarak tüketilmektedir. Peki, barut ağacı çayı nasıl demlenir? Çayı hazırlarken, barut ağacı kabukları çok küçük parçalara bölünür veya toz haline getirilmiş kabuklar kullanılır. Küçük parçalara bölünen kabuklar 15 ila 20 dakika kadar demlendikten sonra günde üç defa yemeklerden önce içilir.

YARALARA PANSUMAN İÇİN DOĞAL İLAÇ

Barut ağacı kabuğunu yaraların tedavisinde doğal bir çözüm olarak da kullanabilirsiniz. İlk olarak barut ağacı kabuğunu kaynatıp ardından suyu ile yaralara pansuman yapın. Taze barut ağacı kabuğunun kullanılması önerilmez.

- Çay olarak tüketilen barut ağacı kabuğu, ravent ve kazayağı otu gibi sindirim sistemini düzenlemekte iyileştirici gücü ile kabızlık sorununa iyi gelmektedir.

- Barut ağacının kurşun zehirlenmesine karşı iyileştirici bir faydası bulunmaktadır.

- Barut ağacı kabuğu karaciğer hastalıklarına iyi gelmektedir. Barut ağacı kabuğu siroz ve sarılık gibi hastalıklara karşı kullanılmaktadır.

- Barut ağacı kabuğu tere otu gibi metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya katkı sunar.

- Çay olarak tüketilmekte olan barut ağacı kabuğu gut ve hemoroid hastalığına karşı iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

- Barut ağacı kabuğu, bağırsak parazitlerinin temizlenmesine de fayda sağlar.