Bartuğ Elmaz yeni takımı belli oldu! Bartuğ Elmaz hangi takıma transfer oldu? Bartuğ Elmaz nereye gidiyor?

Bartuğ Elmaz, Marsilya’ya transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Marsilya kulübüne katılacak. Galatasaray yönetimi son olarak aylık 20 bin TL’lik teklif yapmıştı. Bartuğ Elmaz Kasımpaşa’da da oynamıştı.

Bartuğ Elmaz kimdir?

Bartuğ Elmaz 17 Şubat 2003 tarihinde Çerkezköy’de doğdu. Elmaz, Galatasaray'ın gençlik akademisinin bir oyuncusuydu. Elmaz, 17 Kasım 2020'de Galatasaray ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Galatasaray formasıyla ilk profesyonel maçına 22 Aralık 2020'de Süper Lig'de Göztepe SK'yi 3-1 yendikleri maçta yaptı. Elmaz, Türkiye U15s , U16s ve U17s temsil etmiş, Türkiye için uluslararası bir gençtir. Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son bölümde oyuna girmişti. Bartuğ Elmaz, Galatasaray ile anlaşamayıncı Marsilya'ya transfer oldu.