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Bartu Soral kimdir nerelidir?

HDP’nin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet gazetesi, Osman Kavala’yı köşesinde eleştiren Bartu Soral’ın yazısına sansür uyguladı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Bartu Soral, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, gazete yetkilileri tarafından sansüre uğradığını ve görevine son verildiğini duyurdu. Peki Cumhuriyet’in yazılarına son verdiği Bartu Soral kimdir?

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
Bartu Soral kimdir nerelidir?

HDP’nin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet gazetesi, Osman Kavala’yı köşesinde eleştiren Bartu Soral’ın yazısına sansür uyguladı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Bartu Soral, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, gazete yetkilileri tarafından sansüre uğradığını ve görevine son verildiğini duyurdu. Peki Cumhuriyet’in yazılarına son verdiği Bartu Soral kimdir? 

1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Bartu Soral, ulusal ve uluslararası bir çok yayının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında bir çok konferans ve panelde görev aldı. 

İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı. UNDP’yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla görev aldı. 2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmaktaydı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
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