Bartın'daki maden ocağında patlama! Yer altında mahsur kalan işçiler var
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu.
Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.
Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.