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Bartın’da takip edildiğinden habersiz kapı kapı dolaştı... Sabıka dosyası şoke etti

Kendisini takip eden devriye ekiplerinden habersiz, kapı kapı soyacak ev arayan zanlı yakayı ele verdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:00
Bartın’da takip edildiğinden habersiz kapı kapı dolaştı... Sabıka dosyası şoke etti

Bartın’ın Köyortası Mahallesi Tersane Caddesi civarında devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde daha önceden de hırsızlık, yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sukünunu bozma, cinsel taciz, çocuğun kaçırılması ve oto hırsızlığı olaylarından sabıkası bulunan A.K isimli şahsın hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı.

Birinci katlardaki evlerin camlarının açık olup olmadığını kontrol eden zanlı bir süre sonra bir eve girdi. Evde bulunan kadının çığlığının ardından kaçmaya çalışan zanlı, dışarı çıktığında karşısında polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına an be an kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:00
  1. Bartın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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