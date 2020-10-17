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Aktüel Bartın'da sopayla darbedilen köpeği jandarma sahiplendi
Aktüel

Bartın'da sopayla darbedilen köpeği jandarma sahiplendi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:26:47 -
Bartın'da sopayla darbedilen köpeği jandarma sahiplendi

BARTIN (AA) - Bartın'da, bir kişinin kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla sopayla darbettiği köpeği jandarma sahiplendi.

Merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş. tarafından dün tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla darbedilen köpek jandarma ekiplerince ormanlık alanda buldu.

Jandarma ekiplerince beslenen köpek, veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Muayene edildikten sonra Kozcağız Jandarma Karakoluna götürülen köpek için karakolun bahçesine kulübe yapıldı.

Jandarma personeli "Boncuk" ismi verilen köpekle yakından ilgileniyor.

Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş, dün tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini kümeste yakalayarak sopayla darbetmiş, köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine H.Ş. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülmüştü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan H.Ş'ye Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Hayvanları Koruma Kanunu'na göre cezai yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

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