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Aktüel Bartın'da son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantinaya alındı
Aktüel

Bartın'da son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:46:11 -
Bartın'da son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantinaya alındı

BARTIN (AA) - Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantina altına alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlanan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Kararın uygulandığı tarihten bu yana yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 62 kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek ve Çeşmi Cihan Kız Öğrenci yurtlarında gözetim altına alındı.

Yurtlardaki 62 kişiden 59'unun karantina süresinin dolduğu, 3 kişinin yurtta kalmaya devam ettiği öğrenildi.

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