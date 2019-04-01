Bartın’da seçim heyecanı

Bartın’da da 31 Mart yerel seçimleri heyecanı yaşandı. 8 belediyenin olduğu kentte 4 belediyeyi AK Parti, 3 belediyeyi MHP, bir belediyeyi de CHP kazandı.

İl genelinde toplam 151 bin 370 seçmen 598 sandıkta, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlar için oy kullandı. Şehir merkezinde ise 154 sandıkta toplam 50 bin 817 seçmensandık başına gitti. Amasra İlçe merkezinde 16 sandıkta4 bin 752, ilçe genelinde ise 51 sandıkta 11 bin 851 seçmen oy kullandı. Ulus İlçe merkezinde 10 sandıkta 2 bin 681, ilçe genelinde ise 15 bin 252 seçmen sandık başında oldu. Kurucaşile ilçe merkezinde 6 sandıkta bin 522, ilçe genelinde ise 36 sandıkta 5 bin 764 seçmen oy kullandı. Merkez ilçe genelinde de 386 sandıkta 107 bin 679 seçmen oy kullandı.Beldelere bakıldığında da Abdipaşa Beldesinde 9 sandıkta 2 bin 161 seçmen, Kumluca Beldesinde 6 sandıkta bin 787 seçmen, Hasankadı Beldesinde 8 sandıkta bin 712 seçmen, Kozcağız Beldesinde ise 17 sandıkta 5 bin 184 seçmen belediye başkanlığı için oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre il merkezinde mevcut MHP’li Belediye Başkanı Cemal Akın,14 bin 117 oy ve yüzde 36,35 oranla yeniden Bartın Belediye Başkanı oldu. AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise yine kesin olmayan sonuçlara göre 13 bin 824 oy yüzde 35,60 oranla 2’nci sırada kaldı. CHP’nin Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan ise yüzde 25,91 oranında oy aldı.

Akın: “Bütün dostlara teşekkürlerimi sunuyorum”

Yalı’daki seçim bürosunda tebrikleri kabul eden Cemal Akın şöyle konuştu: “Çok saygı değer dostlarım ve hemşerilerim, hep birlikte bir seçim dönemi geçirdik. Ben bu süreçte bize destek veren bütün dostlara, teşkilatımıza, Belediye Meclisimize, Ülkü Ocakları’na, Kadın Kollarımıza, destek veren bütün dostlara 7’den 77’ye, o küçük çocuklardan evinde hasta yatan kardeşimize kadar hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bize inandılar, bize güvendiler. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bir 5 sene daha beraber olacağız. Bir 5 sene daha hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bu demokrasinin gereğidir ve çok önemlidir. Seçim 1 oyla da, bin oyla da 10 bin oyla da kazanılabiliyor. Bize bu desteği verdikleri için veren bütün dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bize inananlara teşekkürlerimi sunuyorum, beraber olan dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Onların emeğine, yüreğine, ayağına sağlık diyorum. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Konvoyumuzda, yürüyüşümüzde, akşam mitinglerimizde yalnız bırakmadılar. Bize inanmayanları inandırmaya çalıştılar. Çünkü biz doğruyu söylemiştik, o doğrularımızı anlatmaya çalıştılar. Yalan iftiralara asla kanmadılar. Ben hepsine tefekkürlerimi sunuyorum. Bir 5 yıl daha inşallah hep beraber mücadele etmeye, hep beraber Bartın’ı kalkındırmaya, hep beraber büyük Bartın’ı kazanmaya, Bartın’ın ekonomisini düzeltmeye, Bartın’da trafik sorunu halletmeye, Bartın’ı müzeler şehri yapmak için mücadelemizi hep beraber sürdürmeye devam edeceğiz. Bu halk bizi tanıyor. Bize destek vermeyenler belki başka şeylere inandılar, yanılgıya düştüler, belki başka tehdit yediler bilmem... Ama bize inananlar a destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yüreğiyle bize omuz veren arkadaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, küçüklerimi kucaklıyorum. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Saygı değer Bartın,‘hep beraber’ diyorum.”

İşte ilçelerdeki sonuçlar!

Bu yerel seçimlerde ise AK Parti’den yeniden aday olan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun yeniden başkan seçilirken Kurucaşile İlçesinde yine AK Parti’den Aday olan mevcut Başkan Mehmet Zihni Sayın yeniden Kurucaşile Belediye Başkanı oldu. Amasra İlçesinde CHP’den aday olan Recai Çakır Amasra Belediye Başkanı olarak seçildi.

Beldelerde ise AK Parti’denyeniden aday olan Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez yeniden başkanlığa seçilirken MHP’den aday olan mevcut Başkan İsmail Can yeniden Kumluca Belediye Başkanı seçildi. Kozcağız’da ise AK Parti’den yeniden aday olan mevcut Başkan Mustafa Karaman, Kozcağız Belediye Başkanı olarak görevine devam ederken Hasankadı’da ise MHP’den aday olan Şeref Emiroğlu, Hasankadı Belediye Başkanı oldu.