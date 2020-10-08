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Aktüel Bartın'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Bartın'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:35:57 -
Bartın'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük istikametine giden Mehmet Tekol (66) yönetimindeki 67 DP 173 plakalı otomobil, Büyükkıran mevkisindeki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Muhammet Özgün'ün (46) kullandığı 78 YC 654 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücüyle Aynur Özdemir (35), 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile Özdemir, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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