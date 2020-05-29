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Aktüel

Bartın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:54:54 -
Bartın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasra'dan şehir merkezi yönüne giden F.Y. idaresindeki 74 BC 534 plakalı kamyonet, Arıt yol kavşağında manevra yapan K.K. yönetimindeki 52 KC 295 plakalı otomobille çarpışarak şarampole devrildi.

Kazada sürücülerle kamyonetteki Y.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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