Bartın’da işe alınacak 400 madenci için kura çekimi yapıldı



Türkiye taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışmak üzere alınacak olan 400 işçinin ismi belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Alınacak 400 işçi için 7 bin 474 adayın isminin yer aldığı liste bilgisayar ortamında 70 bin defa karıştırılırken, kura çekimini izleyen madenci adayı ve yakınları salonda büyük heyecan yaşadı. Tedirgin ve heyecanlı bir şekilde bekleyen adaylar ve ailelerinden ismi kurada çıkanlar sevinç, çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı.

Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu’nda Bartın 3. noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, belediye başkanları, çeşitli kurum müdürleri, madenci adayı ve yakınları katıldı.

"İnsan hakları savunucuları Caretta Caretta kaplumbağalar kadar önem vermiyor"



Programda konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yapılacak çekilişi kazanacak ailelere hayırlı olması temennisinde bulunarak, İsrail’in Filistin’de uyguladığı ablukaya tepki gösterdi. İnsan hakları savunucularına seslenen Bakan Yardımcısı Aydın, "Üretmeden zenginliğin olmayacağını, hatta bağımsızlık ve özgürlüğün olmayacağını, uluslararası arenada iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Zor bir coğrafyada, zor bir süreçten geçiyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık için elbette ki güçlü olmak zorundasınız. Son zamanlarda İsrail’in Filistin’e yaşattığı insanlık dramı hepimizin gözü önünde. Maalesef bu çağda insan hakları savunucularının Caretta Caretta kaplumbağalar kadar değer vermediği, ölümlerin olduğu bir coğrafya, bu coğrafya. Ve maalesef ki sözde medeni dünya bu ölümlere ya göz yumuyor, yada izin veriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. devletler terör uygulamaz. Devletler hukuka dayalı olarak yönetilir. ulusal hukuk kadar, uluslararası hukuku da dikkat almak zorundalar. İnsan haklarına riayet etmek zorundadırlar. İnsanlar bir hiç uğruna öldürülüyor. İnsanlar kundaktayken, öldürülmesi için, yani ileride bir tehdit oluşturmasın diyen bir terör devletiyle karşı karşıyayız. O yüzden güçlü olmak zorundayız" dedi.

"Güçlü olabilmenin yollarından biri enerji"



Bakan Yardımcısı Tancan ise Türkiye’nin güçlü olabilmesi için en önemli unsurlardan birinin ise enerji olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde yaklaşık 105 milyon ton yıllık kömür üretimiz var. Ancak bu miktar, takdir edersiniz ki yeterli gelmiyor. Hala yurt dışından ürettiğimiz kömüre rağmen kömür ithal ediyoruz. 2022 yılında elektrik üretiminin yüzde 35’ni kömür santrallerinden karşılamışız. Güçlü bir ülke olmak zorundayız. Hakkın adaletin dünyada tesis edebilmemiz için güçlü bir ülke olmalıyız. Bu güçlü ülke olmanın unsurlarından bir tanesi de enerjide bağımsız bir ülke haline gelebilmek. Kendi enerjimizi üreten kaynaklarımıza rahatlıkla ulaşabilmek, dışarıya bağlı olmamak. Bunun için yerli kaynaklarımıza önem veriyoruz. kendi kaynaklarımızdan daha fazla faydalanmanın hep yollarını arıyoruz" diye konuştu.

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Adaylar ve aileleri tedirgin ve heyecanlı şekilde bekledi



Konuşmaların ardından ise Bakan Yardımcıları Abdullah Tancan, Ahmet Aydın, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, noter huzurunda 5’er talihli madenciyi belirledi. Bakan yardımcıları ve beraberindeki protokol, kura çekiminin ardından salondan ayrılırken, devam eden kura çekiminde ise 400 asil liste ve 200 yedek liste belirlendi.

Kura çekimi esnasında salonda bulunan madenci adayları ve aileleri, tedirginlik ve heyecanı bir arada yaşadı. Pür dikkat okunan isimleri dinleyen salondakilerden adı kurada çıkanlar büyük sevinç yaşarken, ismi çıkmayanlar ise çekiliş sonuna kadar salonda bekledi.

Kura çekilişinin bitmesinin ardından ise hayal kırıklığı yaşayan adaylar ve aileleri, sessizce salonu terk etti.



KARABÜK'TE DE 100 İŞÇİ KURAYLA ALINDI



Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca alınacak 100 maden işçisi için Karabük'te de kura töreni düzenlendi. Yenişehir Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılan törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kira, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Ahmet Aydın, "Madenci kardeşlerimize deprem bölgesinde göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyoruz. İsrail'i bir kez daha lanetliyoruz. Bütün insanlığı buna el atmaları için davet ediyoruz. Savaşta dahi bebeklere ve çocuklara dokunulmayacağını biliyoruz. Kahrolsun İsrail diyoruz. Kura çekiminde katılan arkadaşlara hayırlar diliyorum" dedi.

Abdullah Tarcan ise "Bugün Karabük'te 100 madencimizi TTK'nın bünyesine katmış olacağız. Madencilik dünyada en meşakkatli zor işlerden biri. Ekmeğini yer altından çıkaran işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından TTK'ya alınacak 100 işçi, noter huzurunda kurayla belirlendi.