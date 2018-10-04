THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bartın'da heykeli satmak isterken yakalandı

"Meryem Ana" figürlü heykel başını satmak  istediği belirlenen şüpheli yakalandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:22
Bartın'da heykeli satmak isterken yakalandı

BartınJandarma Komutanlığı ekipleri,  Terkehaliller köyünde ikamet eden O.Y'nin, "Meryem Ana" figürlü heykel başını  satmak istediği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada  heykel başının yanı sıra ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Heykel başı, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra  Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ve  "Kabahatler Kanununa Muhalefet"ten idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Gözaltına alınan ve "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı  belirlenen şüphelinin, jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:22
  1. Bartın
  2. heykel

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depresyona karşı lavanta en mükemmeli
    1. Depresyona karşı lavanta en mükemmeli
    2. Pentagon'a zehirli zarf gönderen..
    3. Oyuncu Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu..
    4. Seks partileri, uyuşturucu, hap ve..
    5. Merkez Bankası'nın rezervi açıklandı
    6. Ev deodorantlarının iç yüzü
    7. "Biz örtümüz için çok mücadele ettik,..
    8. Etiyopyalı doktorlar Türk sağlık..
    9. YDS sonuçları açıklandı
    10. Süper Lig ekibinde istifa!
    11. Esed açıkladı: Araplarla anlaştık!
    12. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    13. Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin kanları..
    14. Kahve içmenin faydası da var zararı da!
    15. Selahattin Demirtaş hakkında flaş karar!
    16. S. Arabistan Büyükelçisi Dışişleri'ne..
    17. Merkel, Terör Devleti İsrail'le el ele..
    18. İşte Bosna’nın görkemli camileri
    19. Vicdansız adam sıraya dizdiği..
    20. Doğal antibiyotikler nelerdir?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!