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Aktüel Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak
Aktüel

Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:14:01 -
Bartın'da HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalar cezalandırılacak

BARTIN (AA) - Bartın'da, HES kodu olmadan şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara idari para cezası verilecek, araçlar 10 gün süreyle trafikten men edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması kararı alınmasına karşın bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara her ne suretle olursa olsun yolcu alınma esnasında yolcuların HES kodunun kontrol edilmesi, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara kabul edilmesi gerekmektedir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimler ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara idari para cezası uygulanacak, yolcu kabul eden bu araçlar 10 gün süre ile seferden men edilecektir."

Ayrıca açıklamada, Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin de karantina yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı bildirildi.

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