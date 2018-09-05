Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.05 Eylül 2018 Çarşamba 08:26
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ