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Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:26
Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:26
  1. Bartın
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı

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