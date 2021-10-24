Bartın'da feci kaza : 1 ölü

Kaza, Kozcağız - Hasankadı karayolu Bakioğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 74 BN 917 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu.

Kazada iddiaya göre kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu olarak bulunan İrfan Aydın araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çıkardığı Aydın’ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.