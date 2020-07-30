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Aktüel

Bartın'da düğün saatlerine kısıtlama ve yurtlarda karantina uygulaması kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:40:55 -
Bartın'da düğün saatlerine kısıtlama ve yurtlarda karantina uygulaması kararı

BARTIN (AA) - Bartın'da, düğün, nişan, kına gibi merasimlere süre kısıtlaması getirildiği, ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılacağı bildirildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla alınan kararlara göre, il genelinde toplu olarak taziye merasimlerinin ve cenaze gününden itibaren başlanılarak farklı günlerde devam eden toplu Kur'an-ı Kerim okumalarının yapılması yasaklandı.

İl genelinde düğün, nişan, kına gibi merasimlerin, başlangıcından bitimine kadar maksimum 2,5 saat ile sınırlandırılması kararı da alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde ev izolasyonuna tabi vatandaşların takip ve denetimlerinin sorumlu kuruluşlarca hassasiyetle yapılmasına karar verildi. Ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulamasının yeniden başlatılacaktır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."


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