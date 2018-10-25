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Bartın'da dev dalgalarla 'ölümüne' selfıe

Amasra ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:03
Bartın'da dev dalgalarla 'ölümüne' selfıe

Amasra'da, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu, yer yer 5 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar, liman içine kadar geldi. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar ise cep telefonlarının kameralarıyla selfie çekti.

Hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi büyük limana getirildi. Amasra Belediyesi'nce anons yapılarak, şiddetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:03
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