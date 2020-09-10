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Aktüel Bartın'da denize giren kişi boğuldu
Aktüel

Bartın'da denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:42:46 -
Bartın'da denize giren kişi boğuldu

BARTIN (AA) - Bartın'da tatil için eniştesinin yanına gelen kişi, girdiği denizde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde Mert Akyüz (21), denize girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Akyüz, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akyüz, ambulansla kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Akyüz'ün, İstanbul'dan tatil amacıyla eniştesinin yanına misafir olarak geldiği öğrenildi.


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