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Aktüel Bartın'da denize düşen karaca kurtarıldı
Aktüel

Bartın'da denize düşen karaca kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:47:07 -
Bartın'da denize düşen karaca kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalıklardan denize düşen karaca, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakraz tatil beldesinde Alay Kaya, denizde dalgalar arasında karaca olduğunu gördü.

Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karacayı kurtararak evinin önüne götüren Kaya, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından buradan alınan karaca, ilk tedavisinin ardından veteriner kliniğine götürüldü.

Boynuzlarında kırıklar oluştuğu belirlenen karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Karacanın dalgalar arasında kaldığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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