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Bartın'da bulunan bu okulda öğrenciler teneffüse zil sesi duymadan çıkıyor

Anadolu İmam-Hatip lisesinde öğrencilere öz güven ve sorumluluk kazandırmak amacıyla bu yıl eğitim öğretim dönemi başında "Zilsiz Okul” projesi başlatıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:43
Bartın'da bulunan bu okulda öğrenciler teneffüse zil sesi duymadan çıkıyor

Sınıf, koridor ve bahçeye yerleştirilen saatlerle ders başı yapan öğretmen ve öğrenciler, ders bitiminde de teneffüse çıkıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan BartınAnadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Recep Açıkgöz, “Öğrencilerimiz kendilerine öz güven ve zamanın nasıl yönetebileceğini öğrendiler. Öğretmen ve öğrencilerimiz kısa sürede uyum sağladılar, ben bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bartın’da ve Türkiye’nin tüm okullarında denemelerini tavsiye ediyorum, inşallah güzel bir örnek olmuştur" ifadelerine yer verdi. 

"ÇOK FAYDALI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bartın'ın Anadolu İmam-Hatip lisesinde mesleki eğitim dersine giren İbrahim Demirel ise "Ben çok faydalı olduğuna inanıyorum, öğrencilerimizde artık sorumluluk sahibi olmaya başlıyorlar" şeklinde konuştu. 12/A sınıfı öğrencisi Yusuf Değirmenci de "Aralık ayının 12 sinden beri zilsiz sistem uygulanıyor, artık biz kendimizi yönetebiliyoruz" dedi. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:43
  1. Bartın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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