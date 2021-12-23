Bartın’da bugün okullar tatil mi 23 Aralık 2021 Perşembe? Bartın'da yarın okullar tatil mi?

Bartın’da okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bartın’da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçelerde yaşanan buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Peki, Bartın’da okullar bugün tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe Bartın’da okullar tatil edildi mi? İşte cevabı...

Bartın’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Bartın’da kar tatili! Giresun'da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Bartın’da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Bartın'ı da etkisi altına aldı.Sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde başlayan kar yağışı Bartın'da da etkili oldu.

Bartın’da okullar tatil mi?

Bartın'da bugün okullar tatil mi? Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi. Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.