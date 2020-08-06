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Aktüel

Bartın'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:12:42 -
Bartın'da bir köy karantinaya alındı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmalarıyla koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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