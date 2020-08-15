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Aktüel

Bartın'da 65 yaş üstündekilerin nikah ve düğünlere katılımı kısıtlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:22:42 -
Bartın'da 65 yaş üstündekilerin nikah ve düğünlere katılımı kısıtlandı

BARTIN (AA) - Bartın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespitler sonrası 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi dışında, nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."



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