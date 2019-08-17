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Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi

Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen aile üyelerinin içinde bulunduğu baraja devrilen araçtan kurtulan bir kişi yüzerek çıkmayı başardı- AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz: - "Araç içinde bir baba, iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:06
Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi

BARTIN (AA) - Bartın'da içerisinde 5 aile üyesinin bulunduğu araç baraja devrildi, bir kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 4 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Karakaş'ın kullandığı araç, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Karakaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin, baraja devrilen araçtaki 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraja devrilen araçta 5 kişinin bulunduğunu, bir kişinin de kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek, "Araç içinde bir baba iki oğlu ile damatlarının olduğunu öğrendik. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:06
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