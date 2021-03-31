  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?
Eğitim

Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

Bartın yüz yüze eğitim son durum | Bartın orta risk grubundan çok yüksek risk grubuna geçti. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler okulların durumunu araştırmaya başladı. Peki, Bartın yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bartın okullar tatil mi? Bartın yüz yüze eğitim olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:12:00 -
Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

Bartın ortaokullar açık mı? 1 Mart’ta açıklanana risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. Bartın orta risk durumundan çok yüksek riskli iller arasına geçti. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimin durumu merak edilmeye başladı. Peki, Bartın’da yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların da eğitime tam zamanlı ve yüz yüze devam edilecek. İlimiz genelinde resmi ortaokullardaki 5, 6 ve 7, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına karar verilmiştir” denildi.

Ankara yüz yüze eğitim iptal mi? Ankara ortaokul liseler okula gidecek mi?
Ankara yüz yüze eğitim iptal mi? Ankara ortaokul liseler okula gidecek mi?

Yerel

Ankara yüz yüze eğitim iptal mi? Ankara ortaokul liseler okula gidecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'
Dünya

Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'

Mısır'da darbeyle başa gelen Abdulfettah el Sisi, Etiyopya ile büyük krizlere neden olan Hedasi Barajı konusunda tehdit dolu açıklamalarda b..
Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!
Gündem

Kuytul yine provokasyon peşinde: Akıl almaz ithamlarla iktidarı hedef aldı!

Alparslan Kuytul, Youtube kanalında katıldığı bir yayında, AK Parti iktidarını akıl almaz ithamlarla suçladı.
Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı
Gündem

Suudi Arabistan'ın kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

Suudi Arabistan'ın Ramazan ayında teravih namazını 10 rekata indirme kararının ardından İsmail Saymaz 'şeriat'ı örnek göstererek, Türkiye'de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay