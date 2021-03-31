Bartın ortaokullar açık mı? 1 Mart’ta açıklanana risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. Bartın orta risk durumundan çok yüksek riskli iller arasına geçti. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimin durumu merak edilmeye başladı. Peki, Bartın’da yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Bartın yüz yüze eğitim olacak mı? Bartın okullar kapanacak mı?

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların da eğitime tam zamanlı ve yüz yüze devam edilecek. İlimiz genelinde resmi ortaokullardaki 5, 6 ve 7, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına karar verilmiştir” denildi.